МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после сильнейшего с марта суточного падения в понедельник продолжают снижаться во вторник довольно быстрыми темпами, в то время как инвесторы оценивают перспективы изменений в структуре закупок этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. ОАЭ считает рискованной идею бойкотировать российскую нефть

По состоянию на 13.55 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,01% — до 103,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,95%, до 101,08 доллара.

В понедельник цены на нефть упали на 5,8%, что стало сильнейшим суточным падением с марта. Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, так как некоторые страны выступают против введения полного эмбарго на российскую нефть. Во вторник падение котировок продолжилось. Инвесторы оценивают вероятность того, что ЕС ослабит свой пакет санкций.

Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что дискуссии вокруг пакета антироссийских санкций продолжаются, хотя есть некоторые сложности.

Кроме того, рынки обеспокоены данными по экспорту из Китая, который в апреле вырос заметно слабее чем в марте. Статданные натолкнули инвесторов на мысли о том, что китайская экономика замедляется, что приведет к падению спроса на нефть.