МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американские чиновники в марте обращались к государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras с просьбой увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, однако им отказали, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. В ЕС рассказали о поиске решений по эмбарго на российскую нефть

По информации источников, представители компании объяснили свой отказ тем, что регулирование уровня добычи нефти — это вопрос бизнес-стратегии, а не дипломатии. Кроме того, краткосрочный рост нефтедобычи невозможен с точки зрения логистики, заметили в Petrobras.

Бразильская госкомпания Petrobras заявила Рейтер, что никаких встреч с "представителями госдепа США" не проводила.

В госдепе отметили, что работают с энергокомпаниями, чтобы увеличить поставки энергоносителей. "Мы вместе с нашими союзниками и партнерами делаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия действий России для других экономик, таких как Бразилия. Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их мощности по поставкам энергоносителей на рынок, особенно по мере роста цен", — приводит агентство заявление госдепартамента США, отмечая, что мартовская встреча с представителями Petrobras никак не отмечалась в комментарии. ОАЭ считает рискованной идею бойкотировать российскую нефть

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть.

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и кронпринц столичного эмирата ОАЭ Мухаммед бен Зейд отказались говорить с Байденом, а обе страны решили не наращивать добычу нефти и придерживаться плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых РФ.

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.