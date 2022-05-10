МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) чуть понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год, до 103,35 доллара за баррель с прежних 103,37 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. DPA: запрет на перевозку российской нефти исключен из санкций Евросоюза

EIA при этом повысило прогноз средней цены Brent на 2023 год до 97,24 доллара за баррель с 92,57 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был также повышен до 98,2 доллара за баррель с апрельской оценки в 97,96 доллара, а на 2023 год — до 93,24 доллара за баррель с 88,57 доллара.

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2022 и 2023 года, уменьшив его по сравнению с апрельской оценкой на 0,4 миллиона баррелей в сутки и 0,6 миллиона соответственно, говорится в майском докладе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

"Производство жидких углеводородов в России в майском докладе STEO в среднем ожидается в объеме 10 миллионов баррелей в сутки в 2022 году, что на 0,4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем мы прогнозировали в апреле. Наш прогноз по добыче в России в 2023 году составляет 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,6 миллиона баррелей в сутки меньше апрельской оценки", — сообщает EIA.

Отмечается, что понижение прогноза связано с более резким падением добычи нефти в России в апреле, чем ожидалось ранее.

ДОБЫЧА НЕФТИ В США

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день — до 11,91 миллиона, на следующий год — также на 10 тысяч баррелей в день, до 12,85 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В апреле минэнерго понизило прогноз добычи нефти на 2022 год, до 12,01 миллиона баррелей в сутки, на 2023 год — до 12,95 миллиона баррелей в сутки.

Оценка добычи нефти в 2021 году была сохранена на показателе в 11,19 миллиона баррелей в день.