МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго. Об этом заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп. Предсказан конец эпохи укрепления рубля

"Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоносители, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем", — пишет он.

По мнению Хоспа, запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для Москвы. При таком развитии событий цены подскочат сразу же, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, добавил обозреватель.

Помимо этого, от эмбарго выиграют также Китай и Индия, которые смогут получать нефть из России по более низкой цене, считает Хосп.