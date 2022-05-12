МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти в апреле снизилась на 710 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом — до 98,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА сообщило о сокращении мировых запасов нефти

"Поставки из России сократились в апреле примерно на 1 миллион баррелей в сутки, что привело к снижению мирового предложения на 710 тысяч баррелей в сутки, до 98,1 миллиона баррелей в сутки", — уточняется в докладе.

Добыча нефти и конденсата в России в апреле упала на 960 тысяч баррелей в сутки, до минимума с ноября 2020 года, однако снижение оказалось слабее прогнозов агентства, отмечается в докладе. "Хотя это меньше, чем мы ожидали в прошлом месяце, общая добыча нефти и конденсата (в России — ред.) упала на 960 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом, до 10,4 миллиона баррелей в сутки, минимум с ноября 2020 года. Добыча только нефти сократилась на 900 тысяч баррелей в сутки, до 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 1,3 миллиона баррелей в сутки ниже целевого уровня по сделке ОПЕК+", — сообщается в докладе. МЭА оценило выполнение сделки ОПЕК+ в апреле

"Удержавшись на довольно стабильном уровне в марте, добыча нефти в России в апреле упала, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия в стране обрабатывали меньше нефти из-за замедления экспорта нефтепродуктов и снижения внутреннего спроса, вызванного волной западных санкций", — объясняет агентство.

При этом по итогам года добыча нефти и конденсата в РФ может упасть до минимум с 2004 года и составить 9,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключил данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

Новак 9 мая комментировал динамику добычи нефти и ее переработки в РФ в мае. Он отмечал, что в начале месяца наблюдается рост по данным показателям по сравнению с апрелем и их частичное восстановление, ситуация в целом стабильна.