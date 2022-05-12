МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что страны ОПЕК+ в апреле в очередной раз не смогли полностью нарастить добычу в рамках одобренных альянсом квот, выполнив свою сделку на 223%: ОПЕК — на 162%, "не ОПЕК" — на 330%, а Россия — на 337%, говорится в майском докладе агентства. МЭА ожидает рекордного снижения добычи нефти в России

"В апреле добыча нефти 23 стран ОПЕК+ упала на 1,03 миллиона баррелей в сутки, до 43,12 миллиона баррелей в сутки… Снижение добычи нефти в России оказалось таким масштабным, что, если брать в расчет только 19 стран нефтяной сделки, связанных обязательствами, то их добыча упала на 840 тысяч баррелей в сутки вместо планируемого роста на 400 тысяч баррелей в сутки", — пишет МЭА.

"В результате общее производство нефти (ОПЕК+ — ред.) оказалось примерно на 2,7 миллиона баррелей в сутки ниже апрельского целевого уровня по сравнению с дефицитом в 1,3 миллиона баррелей в сутки в прошлом месяце", — отмечает агентство.

В итоге, как оценивает МЭА, в целом альянс выполнил сделку на 223%, из которых страны ОПЕК — на 162%, страны вне ОПЕК — на 330%, а Россия, добыча в которой из-за санкций упала почти на 1 миллион баррелей в сутки, выполнила соглашение на 337%. МЭА ожидает рекордного снижения добычи нефти в России

Помимо ситуации с Россией, на результат выполнения соглашения повлияла сохраняющаяся нехватка свободных производственных мощностей в альянсе, объясняет агентство. Так, из ближневосточных участников соглашения значительное количество свободных мощностей, которые можно быстро запустить в производство, есть только у Саудовской Аравии и ОАЭ, утверждает МЭА.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи баррелей. На май ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.