МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ОПЕК продолжает ждать роста добычи нефти и конденсата в России в 2022 году, однако вновь понизила прогноз по показателю — на 0,33 миллиона баррелей в сутки, до 0,1 миллиона баррелей в сутки, следует из данных майского доклада организации. ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году

"В 2022 году добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата — ред.) в России, как ожидается, вырастет на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,88 миллиона баррелей в сутки", — сообщает ОПЕК.

При этом организация сообщает, что в апреле добыча нефти и конденсата в РФ упала почти на миллион баррелей, до 10,29 миллиона баррелей в сутки.

США

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году: ожидает ее роста на 0,85 миллиона баррелей в сутки, до прежних 12,04 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в странах ОЭСР выросли в марте

По оценке ОПЕК, добыча нефти в Штатах в 2021 году в среднем составила 11,19 миллиона баррелей в сутки. Согласно прогнозу в майском докладе, в 2022 году добыча вырастет по сравнению с 2021 годом на 0,85 миллиона баррелей в сутки, до 12,04 миллиона баррелей в сутки. Такой же прогноз ОПЕК давала и в прошлом докладе.

"Учитывая текущие темпы бурения и заканчивания скважин на нефтяных месторождениях, добыча нефти, по прогнозам, вырастет на 0,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и в 2022 году составит в среднем 12 миллионов баррелей в сутки", — сказано в докладе.

ВНЕ ОПЕК

Прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году понижен на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает её на уровне 65,97 миллиона баррелей в сутки.

"Рост добычи нефти вне ОПЕК на 2022 год пересмотрен в сторону снижения по сравнению с прошлым годом на 0,3 миллиона баррелей в сутки, до 2,4 миллиона баррелей в сутки, среднегодовой уровень составит 65,97 миллиона баррелей в сутки", — говорится в майском докладе.

ОПЕК ожидает, что наибольший рост добычи нефти в текущем году придётся на США, Канаду, Бразилию, Казахстан, Гайану и Норвегию.

Прогноз по росту добычи нефти вне организации продолжает снижаться с начала года: в январе ОПЕК ожидала показатель на уровне 66,7 миллиона баррелей в сутки, а затем понизила прогнозы до 66,59 и 66,26 миллиона баррелей в сутки.