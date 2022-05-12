МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,3 миллиона баррелей в сутки — до 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации. Запасы нефти в странах ОЭСР выросли в марте

"Рост мирового спроса на нефть в 2022 году, как ожидается, вырастет до 3,4 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с отчетом прошлого месяца пересмотрен в сторону понижения на 0,3 миллиона баррелей в сутки, при этом 1,8 миллиона баррелей в сутки приходится на страны, входящие в ОЭСР, и 1,6 миллиона — на страны, не входящие в ОЭСР", — сообщается в докладе.

В первом квартале мировой спрос на нефть продемонстрировал уверенный рост до 5,2 миллиона баррелей в сутки в основном благодаря программам стимулирования экономики и ослаблению ограничений из-за COVID-19. Однако, согласно прогнозам, темпы роста спроса на нефть во втором квартале замедлятся до 2,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК предполагает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки, что на 0,2 миллиона ниже апрельских прогнозов.

На ухудшение прогнозов ОПЕК повлияли возможное снижение мирового ВВП, новая волна COVID-19 в Китае, а также геополитическая ситуация.