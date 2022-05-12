МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте увеличились к февралю на 10,1 миллиона баррелей и были на 304 миллиона баррелей ниже средних пятилетних значений и на 293 миллиона баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. ОПЕК продолжает ждать роста добычи нефти в России

"Предварительные данные за март показали, что общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР увеличились на 10,1 миллиона баррелей по сравнению с предыдущем месяцем. Запасы составили 2,621 миллиарда баррелей, что на 298 миллиона баррелей ниже аналогичного периода год назад, на 304 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня и на 293 миллиона баррелей ниже среднего уровня в 2015–2019 годы", — говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.