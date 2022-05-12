МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Доходы России от продажи нефти выросли вполовину, несмотря на торговые ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.
"С начала года Россия продает нефть и нефтепродукты на сумму порядка 20 миллиардов долларов ежемесячно при уровне экспорта в восемь миллионов баррелей в сутки", — говорится в документе.
Как отмечает агентство, российские энергоресурсы продолжают пользоваться повышенным спросом благодаря Индии и Китаю. Они оперативно заняли место Евросоюза, который планирует ввести эмбарго на поставки российской нефти, а также международных компаний Shell и TotalEnergies.
При этом Москва продолжает получать огромную финансовую прибыль, превышающую показатели первого квартала 2021 года, заключает издание.
https://1prime.ru/oil/20220512/836878057.html
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