МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Доходы России от продажи нефти выросли вполовину, несмотря на торговые ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства. Названа последняя надежда для экономик европейских стран

"С начала года Россия продает нефть и нефтепродукты на сумму порядка 20 миллиардов долларов ежемесячно при уровне экспорта в восемь миллионов баррелей в сутки", — говорится в документе.

Как отмечает агентство, российские энергоресурсы продолжают пользоваться повышенным спросом благодаря Индии и Китаю. Они оперативно заняли место Евросоюза, который планирует ввести эмбарго на поставки российской нефти, а также международных компаний Shell и TotalEnergies.

При этом Москва продолжает получать огромную финансовую прибыль, превышающую показатели первого квартала 2021 года, заключает издание.