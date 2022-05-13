МОСКВА, 13 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть WTI в четверг закрылись с повышением по итогам волатильных торгов. Котировки в последнее время колеблются под влиянием неоднозначных факторов предложения и спроса.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 42 цента, или на 0,4%, до 106,13 доллара США за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 6 центов, или на 0,1%, до 107,45 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на природный газ в США подорожали на 1,3%, до 7,739 доллара за млн БТЕ, после роста на 3,5% по итогам предыдущей сессии.

Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 2,9%, до 3,7917 доллара за галлон, а июньские фьючерсы на печное топливо снизились в цене на 0,9%, до 3,9161 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

В среду котировки росли на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Китае и бычьих прогнозов Morgan Stanley по нефти. Рынок не придал особенного значения более высокому, чем ожидалось, индексу цен в США. Согласно данным, в апреле инфляция потребительских цен составила 8,3%.

Цены на нефть сохранили достигнутые позиции после того, как Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 8,5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, предполагали падение запасов на 1,8 млн баррелей.

"Негативная динамика четверга демонстрирует, насколько трудно трейдерам определиться с адекватными ценами на два важнейших международных сорта нефти. Участники рынка по-прежнему разрываются между локдаунами в Китае, ослабляющими спрос, и высокой инфляцией, замедляющей экономический рост", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

"Страны ЕС еще не согласовали санкции в отношении нефтяного сектора России, в то время как Саудовская Аравия и ОАЭ уже предупреждают об исчерпании свободных добывающих мощностей во всех энергетических секторах. Рынок, похоже, получает поддержку, поскольку запасы топлива, такого как дизельное топливо и бензин, продолжают сокращаться", — добавил Хансен.

Международное энергетическое агентство (IEA) и ОПЕК обнародовали ежемесячные отчеты. IEA предупреждает, что ужесточение санкций в отношении нефтяного экспорта из России может отбросить добычу в РФ к уровням 20-летней давности.

Между тем ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 000 баррелей в день по сравнению с апрельской оценкой, до 3,4 млн баррелей в день.

Цены на газ в Европе растут, отчасти ввиду снижения поставок из России через Украину. Между тем министр экономики Германии Роберт Хабек обвинил Москву в использовании энергетики как оружия, поскольку вечером в среду РФ, согласно сообщениям, ввела санкции против некоторых энергетических компаний стран Запада, и поставки газа в Европу сократились.

В среду также стало известно о том, что оператор газотранспортной системы Украины приостановил прокачку российской нефти через один из ключевых газотранспортных узлов на востоке страны.

Между тем июльские маркерные нидерландские фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF выросли в цене на 20,0%, до 115,570 евро за мегаватт-час. Британские маркерные фьючерсы на газ подорожали на 37,0%, до 191 пенса за 100 000 БТЕ.

— Авторы William Watts, Barbara Kollmeyer; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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