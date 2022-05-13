МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из-за западных санкций добыча нефти в Российской Федерации в 2022 году может упасть до 18-летнего минимума, пишет Forbes со ссылкой на майский отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом сообщает Lenta.ru. Добыча нефти в США снизилась за неделю

Как подсчитали в агентстве, в случае ужесточения санкции, включая введение нефтяного эмбарго, снижение нефтедобычи в стране с июля может достичь трех миллионов баррелей в сутки.

Отмечается, что в прошлом году в России добывалось порядка 10,9 миллиона баррелей в сутки. В апреле нынешнего года добыча сократилась на 900 тысяч баррелей в связи с замедлением поставок сырья за рубеж и снижением внутреннего спроса, вызванного введением западных санкций. А в мае спад нефтедобычи в Российской Федерации может достичь 1,5 миллиона баррелей.