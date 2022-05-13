МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на возможных перспективах уменьшения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. России прогнозируют рекордное падение добычи нефти

По состоянию на 9.17 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,96%, до 107,13 доллара за баррель, июньский фьючерс на WTI дорожает на 1,18%, до 108,72 доллара.

В пятницу утром давление на нефтяные котировки оказывает ряд неутешительных прогнозов о добыче "черного золота". Так, в четверг ОПЕК понизил прогноз совокупной добычи нефти вне организации по итогам года на 0,3 миллиона баррелей в сутки и теперь ожидает ее на уровне 65,97 миллиона баррелей в день.

Кроме того, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), несмотря на то, что в апреле поставки нефти из России уже сократились на 960 тысяч баррелей в день, в мае поставки сократятся еще на 600 тысяч баррелей в день.

"Нефть дорожает на ранних торгах в Азии на фоне жестких прогнозов по предложению, после того как Международное энергетическое агентство спрогнозировало снижение добычи российской нефти в связи с планируемыми санкциями со стороны ЕС", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).