МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая японская энергетическая компания ENEOS прекратила закупку нефти у России еще до соответствующего решения правительства, сообщил глава компании Такэси Сайто в ходе пресс-конференции. От объяснил такой шаг стремлением избежать "репутационных рисков".
"Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков", — передает слова Сайто агентство Киодо.
Японский премьер Фумио Кисида в начале недели заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" по запрету на ввоз нефти из РФ. По его словам, Токио ставит единство G7 выше собственных интересов.
https://1prime.ru/oil/20220513/836884310.html
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