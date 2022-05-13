МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая японская энергетическая компания ENEOS прекратила закупку нефти у России еще до соответствующего решения правительства, сообщил глава компании Такэси Сайто в ходе пресс-конференции. От объяснил такой шаг стремлением избежать "репутационных рисков". СМИ: Европа задумала отложить запрет российской нефти

"Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков", — передает слова Сайто агентство Киодо.

Японский премьер Фумио Кисида в начале недели заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" по запрету на ввоз нефти из РФ. По его словам, Токио ставит единство G7 выше собственных интересов.