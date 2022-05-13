МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. В Европейском Союзе рассматривают способы обойти отказ Венгрии от введения эмбарго на российскую нефть, пишет газета Politico со ссылкой на одного европейского политика. СМИ: Европа задумала отложить запрет российской нефти

Согласно публикации, ЕС может разделить пакет санкций на две части, поскольку 90% мер уже согласованы. Такой шаг позволит Союзу двигаться вперед "со всем, кроме эмбарго на нефть". Эта часть шестого пакета антироссийских мер будет отложена.

"Поэтому, почему бы не сделать так… а затем продолжить обсуждение по энергетике?" — отметил собеседник газеты.

Вместе с тем политик отметил, что такой шаг станет "плохим сигналом" и может вызвать ещё больше споров. При этом его коллега считает более эффективным вариант, при котором ЕС введет уже согласованные санкции против РФ, а к вопросу эмбарго на нефть вернутся позже.