МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. В Европейском Союзе рассматривают способы обойти отказ Венгрии от введения эмбарго на российскую нефть, пишет газета Politico со ссылкой на одного европейского политика.
Согласно публикации, ЕС может разделить пакет санкций на две части, поскольку 90% мер уже согласованы. Такой шаг позволит Союзу двигаться вперед "со всем, кроме эмбарго на нефть". Эта часть шестого пакета антироссийских мер будет отложена.
"Поэтому, почему бы не сделать так… а затем продолжить обсуждение по энергетике?" — отметил собеседник газеты.
Вместе с тем политик отметил, что такой шаг станет "плохим сигналом" и может вызвать ещё больше споров. При этом его коллега считает более эффективным вариант, при котором ЕС введет уже согласованные санкции против РФ, а к вопросу эмбарго на нефть вернутся позже.
https://1prime.ru/oil/20220513/836885323.html
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