БЕРЛИН, 15 мая — ПРАЙМ. Ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Британцев предупредили о конце "золотой эры"

"Это непросто, особенно для стран без выхода к морю вроде Венгрии, и не стоит делать заявлений о решении, пока не достигнуто согласие. Но в конце концов мы достигнем согласия, я убежден в этом", — сказал Боррель газете Zeit.

Он отметил, что "настал момент для жесткой экономии" газа, этот природный ресурс используется не только в качестве источника энергии, но играет роль незаменимого сырья в нефтехимии. "Вот почему нам нужны другие источники газа, чтобы мы могли обходиться без российского", — сказал Боррель, призвав к скорейшему переходу к альтернативной энергетике.

Ранее ряд западных стран ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Чиновники Евросоюза хотят отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.