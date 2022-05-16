Bloomberg: ФРГ откажется от нефти из России до конца года даже при отсутствии консенсуса в Евросоюзе
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если ЕС не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственных чиновников.
По данным источников, правительство канцлера Германии Олафа Шольца настроено продвигать свой национальный план как часть ограничений ЕС в ответ на спецоперацию российских вооруженных сил на Украине. Администрация Шольца уже ведет работу по заключению сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не озвучивается. Правительство ФРГ уверено, что сможет решить вопросы логистики нефти в течение шести-семи месяцев, добавляют источники агентства.
Как отмечает агентство, тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на четверг, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в пятницу.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
https://1prime.ru/oil/20220516/836899631.html