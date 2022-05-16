МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если ЕС не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственных чиновников. Евросоюз придумал, как покупать российский газ без нарушения санкций

По данным источников, правительство канцлера Германии Олафа Шольца настроено продвигать свой национальный план как часть ограничений ЕС в ответ на спецоперацию российских вооруженных сил на Украине. Администрация Шольца уже ведет работу по заключению сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не озвучивается. Правительство ФРГ уверено, что сможет решить вопросы логистики нефти в течение шести-семи месяцев, добавляют источники агентства.

Как отмечает агентство, тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на четверг, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в пятницу.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран ЕС, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.