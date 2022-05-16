МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Китай в январе-апреле 2022 года нарастил добычу нефти на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа — на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Китай задерживает поставки деталей для "АвтоВАЗа" из-за вспышки COVID

Китай за первые четыре месяца 2022 года добыл 68,19 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 4,3%. Объем переработки нефти за январь-апрель достиг 223,25 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 3,8%.

Отдельно в апреле 2022 года объем добычи нефти в КНР составил 17 миллионов тонн (рост в годовом выражении на 4%), среднесуточный объем добычи в этом месяце — 567 тысяч тонн; объем переработки в апреле достиг отметки в 51,81 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 10,5%).

При этом в январе-апреле страна сократила импорт нефти на 4,8% в годовом выражении — до 170,89 миллиона тонн, однако отдельно в апреле показатель вырос на 6,6%, объем импорта составил 43,03 миллиона тонн.

Добыча природного газа в Китае за первые четыре месяца 2022 года составила 74,7 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,2%. Отдельно в апреле 2022 года добыча газа в Китае составила 17,7 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 4,7%.

Импорт газа за январь-апрель 2022 года сократился на 8,9%, до 35,87 миллиона тонн. Отдельно в апреле показатель упал на 20,3%, составив 8,09 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля, так, за первые четыре месяца текущего года рост показателя составил 10,5%, объем производства достиг отметки в 1,45 миллиарда тонн, при этом Китай на 16,2% сократил импорт угля – до 75,41 миллиона тонн.

Отдельно в апреле на китайских шахтах добыли 360 миллионов тон угля, рост в годовом выражении составил 10,7%, среднесуточный объем добычи – 12,09 миллиона тонн. Импорт составил 23,55 миллиона тонн, рост показателя по сравнению с апрелем 2021 года – 8,4%.