Путин заявил о тектонических изменениях на мировом нефтяном рынке
ИЗМЕНЕНИЯ НЕ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ НОСЯТ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, ДЕЛАТЬ БИЗНЕС, КАК РАНЬШЕ, ТЕПЕРЬ НЕВОЗМОЖНО — ПУТИН
https://1prime.ru/oil/20220517/836915010.html
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Нефть
Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке
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ИЗМЕНЕНИЯ НЕ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ НОСЯТ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, ДЕЛАТЬ БИЗНЕС, КАК РАНЬШЕ, ТЕПЕРЬ НЕВОЗМОЖНО — ПУТИН
https://1prime.ru/oil/20220517/836915010.html
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