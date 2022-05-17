ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Власти США планируют смягчить экономические санкции против Венесуэлы, в том числе, разрешить нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников. Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке

Отмечается, что Вашингтон рассматривает возможность продлить лицензию Chevron на работу в латиноамериканской стране для продолжения сотрудничества с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Текущая лицензия Chevron истекает 1 июня 2022 года.

При этом компании по-прежнему будет запрещено заниматься добычей и экспортом углеводородов в Венесуэле согласно требованиям Вашингтона.

Кроме того, американские власти, как сообщается, могут исключить из санкционного списка родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса в качестве дополнительного шага для улучшения двусторонних отношений Каракаса и Вашингтона.

США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.