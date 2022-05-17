МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 80,1 доллара за баррель, с дальнейшим снижением до 61,2 доллара за баррель в 2025 году, сообщил журналистам представитель министерства. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке

"В базовом варианте мы закладываем цену на нефть Urals 78 долларов США за баррель в среднем до конца года, по году это получается 80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях", — сказал представитель Минэкономразвития.

В дальнейшем, по его словам, министерство в среднем закладывает цену на нефть марки Urals в 71,4 доллара за баррель в 2023 году, 66 долларов за баррель — в 2024 году и в 2025 — 61,2 доллара за баррель.

По его словам, прогноз по ценам на нефть является достаточно консервативным и в него заложены дисконты на российскую нефть. При этом в министерстве рассчитывают, что скидки будут снижаться.

В министерстве добавили, что в сценарные условия заложена переориентация достаточно большого объема поставок на новые рынки. "Мы не сомневаемся в том, что российская нефть будет востребована", — подчеркнул представитель Минэкономразвития.

Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим начали расти скидки на российскую нефть Urals. По данным инвестиционного банка "Синара", дисконты на Urals по отношению к эталонной марке Brent в апреле достигали 37 долларов за баррель.