ТОКИО, 18 мая — ПРАЙМ. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планирует провести 10 июня очередной тендер на продажу нефти из государственных резервов, сообщает агентство Блумберг. Минэкономразвития спрогнозировало цену на нефть марки Urals в 2022 году

Согласно данным, на аукцион будет выставлено около 750 тысяч килолитров: 370 тысяч килолитров — из хранилища на Хоккайдо, около 250 килолитров — из префектуры Фукусима, еще около 130 килолитров — из префектуры Окинава.

Как отмечается в сообщении, победитель тендера сможет получить нефть уже после 20 июля.

Японский премьер Фумио Кисида ранее заявил, что Токио выпустит из своих запасов на продажу 15 миллионов баррелей нефти, из них шесть миллионов будут проданы из коммерческих запасов, а девять миллионов – из госрезерва.

К настоящему времени в Японии было проведено уже три тендера.