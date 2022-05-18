МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Введение Европейским Союзом пошлин на российскую нефть вместо эмбарго станет "санкционным пшиком" и принципиально не повлияет на Россию, считают аналитики Института энергетики и финансов. В Кремле рассказали, к чему приведут пошлины на российскую нефть

Как ранее сообщил Reuters, Вашингтон намерен предложить Европе ввести пошлины на российскую нефть, что станет более быстрой альтернативой прямому эмбарго и не позволит бюджету РФ сверхдоходы.

Если предполагаемая пошлина будет сопоставима с уровнем дисконта, предлагаемым компаниям РФ при поставках "черного золота" ряду европейских покупателей, то для Москвы ситуация принципиально не изменится. Если же размер такой пошлины будет достаточно большим, это только подтолкнет российские компании покинуть Европу и перейти на более маржинальные рынки, пишут эксперты в своем Telegram-канале.

Напомним, что Европейский Союз продолжает обсуждать шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает, в том числе, запрет на импорт российской нефти. Однако некоторые страны-члены ЕС блокируют принятие таких мер, среди них — Венгрия.