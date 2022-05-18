МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в 2022 году сократится на 1,2% — до 228,3 миллиона тонн, нефтепродуктов – на 20% до 115,3 миллиона тонн, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития. Минэкономики ожидает рост контрактных цен на газ на 65%

В 2021 году, в соответствии с документом, экспорт нефти составил 231 миллион тонн, нефтепродуктов — 144,1 миллиона тонн.

В 2023 году экспорт нефти из РФ снизится до 224,8 миллиона тонн, начиная с 2024 года ожидается рост. Так, в 2024 году экспорт нефти составит 228,1 миллиона тонн, в 2025 году — 229,5 миллиона тонн.

Что касается нефтепродуктов, то их экспорт из РФ в 2023 году ожидается на уровне 121,9 миллиона тонн, в 2024-2025 годах — на уровне 122,9 миллиона тонн.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти и конденсата в России в 2022 году в базовом сценарии снизится на 9,3% по сравнению с 2021 годом, до 475,3 миллиона тонн, а газа – на 5,6% до 720,9 миллиарда кубометров, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития.

Добыча нефти по итогам 2021 года составила 524 миллиона тонн, а газа — 763,5 миллиарда кубометров. Таким образом, снижение показателей в 2022 году составит 9,3% и 5,6% соответственно.

По прогнозу министерства, в 2023 году добыча нефти и конденсата в базовом сценарии еще чуть снизится, до 472,8 миллиона тонн, в 2024 году — вырастет до 476,1 миллиона тонн, в 2025 — до 480,5 миллиона.

Добыча газа в 2023 году, по ожиданиям, опустится по сравнению с 2022 годом до 720 миллиардов кубометров. В 2024 году показатель может вырасти до 730 миллиардов кубометров, в 2025 году — до 735 миллиардов.

Россия в 2019 году побила постсоветский рекорд по добыче нефти вместе с конденсатом, производство тогда составило 561,2 миллиона тонн.