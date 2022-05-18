МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером резко падают за счёт факторов как со стороны спроса, так и предложения, свидетельствуют данные торгов. Минэкономразвития ждет снижения экспорта нефти из России в 2022 году

По состоянию на 21.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,68%, до 108,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,7%, до 106,69 доллара.

В среду вечером нефть дешевеет, во-первых, из-за уменьшения опасений сокращения предложения этого вида сырья на рынке, после того как страны ЕС все еще не смогли ввести полное эмбарго на российскую нефть.

С другой стороны, продолжают подпитывать перспективы уменьшения спроса коронавирусные ограничения в Китае. Эти ограничения "могут оказать более сильное влияние… еще больше уменьшив цены", указывает нефтяной аналитик S&P Лиза Ормэ (Lisa Orme), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.