МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле сократилась на 1 миллион баррелей в сутки, а в мае выросла на 200-300 тысяч баррелей в сутки, в июне продолжит восстанавливаться, завил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Если в апреле мы сократили добычу примерно на 1 миллион баррелей в сутки, в мае мы уже увеличили на 200-300 тысяч. Мы рассчитываем, что в июне… пойдет дальнейшее восстановление", — сказал он.
При этом рост добычи нефти в США в текущем году прогнозируется на уровне в один миллион баррелей в сутки, что не так много, как раньше, отметил вице-премьер.
https://1prime.ru/oil/20220519/836930837.html
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