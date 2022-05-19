МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле сократилась на 1 миллион баррелей в сутки, а в мае выросла на 200-300 тысяч баррелей в сутки, в июне продолжит восстанавливаться, завил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты". Новак рассказал о возможных изменениях на мировом рынке нефти

"Если в апреле мы сократили добычу примерно на 1 миллион баррелей в сутки, в мае мы уже увеличили на 200-300 тысяч. Мы рассчитываем, что в июне… пойдет дальнейшее восстановление", — сказал он.

При этом рост добычи нефти в США в текущем году прогнозируется на уровне в один миллион баррелей в сутки, что не так много, как раньше, отметил вице-премьер.