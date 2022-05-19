МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Отказ Европейского Союза от российской нефти приведет к обычному перераспределению на мировом рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Новак оценил шансы на запуск "Северного потока-2"

По его словам, Россия направит свое сырье туда, откуда оно будет идти в Европу.

"Произойдет просто удорожание, ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже", — рассказал Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".

По его словам, этот процесс уже начался, Москва нарастила поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион.