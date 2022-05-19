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2022
https://1prime.ru/oil/20220519/836930873.html
Новак рассказал о возможных изменениях на мировом рынке нефти
Нефть
Новости
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Отказ Европейского Союза от российской нефти приведет к обычному перераспределению на мировом рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия направит свое сырье... ПРАЙМ, 19.05.2022
нефть, энергетика, новости, александр новак, нефть, санкции против рф, европа, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Отказ Европейского Союза от российской нефти приведет к обычному перераспределению на мировом рынке, заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, Россия направит свое сырье туда, откуда оно будет идти в Европу.
"Произойдет просто удорожание, ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже", — рассказал Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".
По его словам, этот процесс уже начался, Москва нарастила поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион.