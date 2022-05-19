МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российские компании "Роснефть" и "Газпром нефть" за последние несколько недель бронируют все больше танкеров, принадлежащих компании "Совкомфлот", для доставки российской нефти покупателям в Азии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и данные отслеживания.

Согласно их информации, "Роснефть" стала все чаще отправлять нефть марки Urals на судах "Совкомфлота" в пункты назначения, включающие западное побережье Индии, где находятся частная нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy и промышленный холдинг Reliance Industries Limited. По словам источников агентства, некоторые из грузов, поставляемых "Роснефтью" в Индию, ранее предназначались другим покупателям, однако были перенаправлены в Азию после введения антироссийских санкций.

"Газпром нефть", в свою очередь, забронировала несколько нефтяных танкеров "Совкомфлота" для транспортировки нефти марки ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean) в мае. По данным агентства, девять танкеров "Совкомфлота" уже доставили или находятся в процессе доставки нефти в Индию в 2022 году, в то время как в прошлом году подобных примеров не было. Кроме того, по меньшей мере один нефтяной танкер направляется в Китай.

Группа компаний "Совкомфлот" — один из мировых лидеров по морской транспортировке энергоносителей (сжиженного газа, нефти и производных). Компания участвует в обслуживании крупных индустриальных проектов в России и за рубежом: "Сахалин — 1", "Сахалин — 2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", Tangguh (Индонезия).