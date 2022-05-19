МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США рассматривают ряд мер, чтобы лишить РФ прибыли от нефти, например, ввести потолок цен или отрезать Россию от доступа к платежам за экспорт энергоресурсов. Об этом пишет газета New York Times. Bloomberg: "Роснефть" и "Газпром нефть" бронируют все больше танкеров

"Одна из мер, которую обсуждают американские чиновники, потребует от иностранных компаний платить за российскую нефть цену ниже рыночной стоимости, иначе они попадут под американские санкции", — говорится в сообщении газеты.

В издании отмечается, что "Вашингтон назначит цену за российскую нефть значительно ниже мировой рыночной стоимости". Таким образом, ценовой потолок "снизит прибыль России, не увеличивая мировые цены на энергоресурсы".

В сообщении утверждается, что "власти США также могут отрезать значительную часть доступа РФ к платежам за нефть".

Вашингтон намерен сделать это, издав требование для иностранных банков о переводе средств за нефть РФ на эскроу-счета, чтобы не попасть под санкции, объясняет газета.

При этом отмечается, что РФ, в соответствии с обсуждаемыми мерами США, сможет получить доступ к платежам за свою нефть только для покупки товаров первой необходимости, таких как лекарства и продукты питания.

"После введения этих механизмов американские чиновники будут оказывать давление на страны, чтобы они сократили покупки нефти РФ, как они это делали в случае с иранской нефтью", — пишет издание.

Отмечается, что в случае несоблюдения рассматриваемых США ограничений по российской нефти, против третьих стран могут быть введены вторичные санкции, которые не позволят им вести бизнес с компаниями США и стран-партнеров.