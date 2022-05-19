МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к резкому снижению, инвесторы оценивают риски для спроса на "черное золото" со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,02%, до 107,98 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 105,62 доллара. Утром цены с ещё большим темпом росли.
Крупнейший импортер нефти — Китай — сообщал о намерении снять коронавирусные ограничения в Шанхае с 1 июня. Но в других городах произошли новые вспышки заболеваемости ковидом, как сообщают СМИ. Таким образом, инвесторы опасаются, что спрос на топливо снова упадет.
"Опасения по поводу поставок в отношении экспорта из России — даже несмотря на недавние заявления России о том, что производство останется высоким — компенсируются более низким спросом из-за карантина в Китае", — сказал газете Wall Street Journal старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank NV Ханс ван Клеф (Hans van Cleef).
https://1prime.ru/oil/20220519/836934343.html
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