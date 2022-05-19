МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к резкому снижению, инвесторы оценивают риски для спроса на "черное золото" со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. Новак рассказал о возможных изменениях на мировом рынке нефти

По состоянию на 14.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,02%, до 107,98 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 105,62 доллара. Утром цены с ещё большим темпом росли.

Крупнейший импортер нефти — Китай — сообщал о намерении снять коронавирусные ограничения в Шанхае с 1 июня. Но в других городах произошли новые вспышки заболеваемости ковидом, как сообщают СМИ. Таким образом, инвесторы опасаются, что спрос на топливо снова упадет.

"Опасения по поводу поставок в отношении экспорта из России — даже несмотря на недавние заявления России о том, что производство останется высоким — компенсируются более низким спросом из-за карантина в Китае", — сказал газете Wall Street Journal старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank NV Ханс ван Клеф (Hans van Cleef).