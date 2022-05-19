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2022-05-19T17:50:00+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220519/836937361.html

"Газпром нефть" переключает экспорт на рынок Азии

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Компания "Газпром нефть" считает азиатский рынок наиболее перспективным и перенаправляет туда свою нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании ... ПРАЙМ, 19.05.2022

нефть, энергетика, новости, газпром нефть, экспорт нефти

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60