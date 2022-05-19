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"Газпром нефть" переключает экспорт на рынок Азии
Нефть
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Компания "Газпром нефть" считает азиатский рынок наиболее перспективным и перенаправляет туда свою нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании ... ПРАЙМ, 19.05.2022
нефть, энергетика, новости, газпром нефть, экспорт нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Компания "Газпром нефть" считает азиатский рынок наиболее перспективным и перенаправляет туда свою нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании Александр Дюков.
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