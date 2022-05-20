МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Идеи ограничить доход России от продажи нефти не получат развития, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Новак рассказал о возможных изменениях на мировом рынке нефти

В четверг газета New York Times сообщила, что США рассматривают ряд мер, чтобы лишить РФ прибыли от нефти. Согласно публикации, Вашингтон хочет ввести потолок цен или отрезать Россию от доступа к платежам за экспорт энергоресурсов.

Позже глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что страны G7 обсуждают создание специального картеля, целью которого будет установление ценового порога на российскую нефть.

По словам Тимофеева, такие идеи уже давно "будоражат умы западных коллег". "Но все равно сейчас пока мировой рынок нефти — это рынок продавца. На рынке продавца довольно не просто такие условия диктовать и руки выкручивать", — рассказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что Москва может продавать нефть на другие рынки, откуда топливо будет перепродаваться "туда, где оно нужно".

"Что касается картеля, то идея, конечно, будет обсуждаться, и попытки ее продвижения будут. Но проблема состоит в том, что в Москва в таком случае просто не будет продавать свою нефть. То есть, я думаю, что условие будет такое: "либо вы платите, либо вы не получаете наш товар", — добавил он. "Газпром нефть" переключает экспорт на рынок Азии

Тимофеев также подчеркнул, что стремления Запада о ограничить нефтяные доходы Москвы не противоречат принципам "свободного рынка". По его словам, Вашингтон "играет по своим правилам", а Россия может с этими правилами не соглашаться.

"Как устроено западное мышление: ценности свободной экономики работают, если вы соблюдаете наши правила. Если вы наши правила не соблюдаете, то начинают действовать определенные ограничительные и карательные меры", — пояснил политолог.