МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем торгуются с разнонаправленной динамикой по основным маркам на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Эксперт не верит в способность Запада ограничить доходы России от нефти

По состоянию на 13.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,21%, до 112,25 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — снижается на 0,05%, до 109,83 доллара.

На нефтяном рынке в пятницу днем наблюдается неоднозначная динамика цен. С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг коронавирусных ограничений в Шанхае. Несмотря на стремление властей снять ограничения с 1 июня, всплеск заболеваний в других городах снижается спрос на топливо.

С другом стороны, рынки следят за ситуацией с нефтяным эмбарго ЕС в отношении России.

"Рынок продолжает разрываться между ограниченным предложением во главе с недостаточными показателями группы ОПЕК+ и снижением экспорта в России и ослаблением спроса со стороны Китая", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Fitch.