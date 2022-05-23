МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В Берлине признают, что ряд стран Евросоюза нуждаются в более долгом переходном периоде в случае отказа от российской нефти.

Об этом заявил глава министерства экономики Германии Роберт Хабек.

Он добавил, что в ФРГ готовы поддержать эмбарго на нефть из России в страны Евросоюза без Венгрии, но предложение должно последовать от Еврокомиссии.

"Нефтяное эмбарго сегодня блокировано или предположительно блокировано Венгрией. <…> Мы в Германии считаем, что у каждой страны есть собственные предпосылки, они очень разные в ЕС, между Венгрией и Португалией — есть разная зависимость (от импорта энергоресурсов — ред.)… Я признаю, когда страны говорят: мы еще не готовы, нам нужно больше времени, более долгий переходный период, чтобы стать независимыми от нефти (из России)", — сказал министр.

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