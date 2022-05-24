МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на фоне опасений о нехватке этого вида сырья после утреннего падения, свидетельствуют данные торгов. Цена бензина на бирже в России рекордно упала впервые с 2020 года

По состоянию на 14.38 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 111 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 110,53 доллара. Ранее утром нефть дешевела примерно на 0,6%.

Во вторник днем к инвесторам вернулись опасения по поводу возможного возникновения нехватки "черного золота" на рынке на фоне заявления Белого дома о том, что США и Еврокомиссия считают необходимым безотлагательно принимать меры, направленные на сокращение импорта энергоресурсов из России.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эмбарго на нефть из РФ будет достигнуто "со временем", если ЕС откажется от нефти уже сегодня, что еще сильнее усугубило опасения трейдеров.