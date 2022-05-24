СМИ: ОАЭ впервые с 2020 года отправляют нефть в Европу на фоне ее отказа от импорта из России
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ОАЭ начали отправлять нефть в Европу по морю впервые с 2020 года на фоне ее отказа от импорта из России после начала спецоперации на Украине, сообщает Блумберг со ссылкой на данные отслеживания.
"Объединенные Арабские Эмираты начали поставлять редкие партии нефти в Европу, где покупатели сырой нефти пренебрегают импортом из России после введения ее войск на Украину", — пишет агентство.
Данные отслеживания, на которые ссылается издание, показывают, что последний раз из ОАЭ в Европу нефть доставлялась в мае 2020 года.
Агентство пишет, что танкер Moscow Spitit с миллионом баррелей эмиратской нефти, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies, направляется в Нидерланды. Также нефть из ОАЭ есть на супертанкере, который в настоящий момент следует в Египет. По предположениям издания, эта партия также может оказаться в Европе.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
https://1prime.ru/oil/20220524/836973381.html