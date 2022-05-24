МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ОАЭ начали отправлять нефть в Европу по морю впервые с 2020 года на фоне ее отказа от импорта из России после начала спецоперации на Украине, сообщает Блумберг со ссылкой на данные отслеживания. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

"Объединенные Арабские Эмираты начали поставлять редкие партии нефти в Европу, где покупатели сырой нефти пренебрегают импортом из России после введения ее войск на Украину", — пишет агентство.

Данные отслеживания, на которые ссылается издание, показывают, что последний раз из ОАЭ в Европу нефть доставлялась в мае 2020 года.

Агентство пишет, что танкер Moscow Spitit с миллионом баррелей эмиратской нефти, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies, направляется в Нидерланды. Также нефть из ОАЭ есть на супертанкере, который в настоящий момент следует в Египет. По предположениям издания, эта партия также может оказаться в Европе.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.