МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал "ахиллесову пяту" российской нефти

По состоянию на 9.10 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,18%, до 111,32 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 110,78 доллара.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 мая снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 419,8 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали снижения всего на 0,7 миллиона баррелей.

"Сжатие на рынке топлива в США вызовет беспокойство по поводу предложения по мере приближения сезона автомобильных поездок. Нехватка бензина в США влечет за собой дефицит бензина в других странах, включая Европу, которая также выглядит все более напряженной", — отметил глава отдела сырьевой стратегии голландской банковской группы ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение также приводит газета Wall Street Journal.