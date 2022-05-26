ТЕГЕРАН, 26 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2022 году ожидается на уровне 480-500 миллионов тонн против 524 миллионов тонн годом ранее, то есть показатель снизится на 5-8%, но прогноз может измениться в зависимости от ситуации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак назвал сроки строительства иранской АЭС "Бушер" с участием России

Добыча нефти по итогам 2021 года составила 524 миллиона тонн. По оценке Минэкономразвития, в 2022 году показатель сократится в базовом сценарии на 9,3% — до 475,3 миллиона тонн, а в консервативном — на 17,2%, до 433,8 миллиона тонн.

Комментируя данные министерства, Новак сказал: "Я думаю, что гораздо меньше будет снижение. У нас всего один месяц было снижение чуть выше 1 миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет тоже восстановление".

"В прошлом году у нас было 524 миллиона тонн. По моим оценкам, может быть 480-500. Это на сегодняшний день. Естественно, все может поменяться в зависимости от ситуации", — спрогнозировал вице-премьер уровень добычи нефти в 2022 году. Таким образом, по его ожиданиям, показатель может сократиться в диапазоне от 4,6% до 8,4%. Новак предсказал усугубление мирового роста цен и дефицит продовольствия

Вместе с тем Россия пока не корректирует цель по производству до 140 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год к 2035 году, работает над ее достижением, отметил Новак. На вопрос, о каких проектах может идти речь согласно поручению президента и попадает ли в этот перечень "Арктик СПГ 2", он уточнил, что имеются в виду "те, которые уже реализуются". "Все проекты переработки мы поддержим", — заключил он, упомянув в частности Амурский ГХК, комплекс в Усть-Луге.