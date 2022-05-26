МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию. Она уточнила, речь идет об идущей через украинскую территорию нитке нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться". Аналитик назвал "ахиллесову пяту" российской нефти

По мнению Зеркаль, Венгрия воспользовалась ситуацией на Украине, фактически прибегая к шантажу ЕС.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", — сказала Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нитка нефтепровода "Дружба", с которой может "что-то произойти".

"И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – ред.) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с (премьером Венгрии Виктором – ред.) Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", — добавила Зеркаль.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". Транзит оплачивает Россия.