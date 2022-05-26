МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут на опасениях дефицита "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов. Новак дал прогноз по добыче нефти в России

По состоянию на 13.36 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63% — до 111,81 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 111,36 доллара.

Инвесторы по ряду причин опасаются нехватки нефти на рынке. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 мая снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 419,8 миллиона баррелей, при этом эксперты ожидали снижения лишь на 0,7 миллиона баррелей.

Опасения усиливаются на фоне сокращения закупок российской нефти некоторыми странами и предприятиями, хотя запрет ЕС на российскую нефть пока не вступил в силу.

"Соглашение ЕС — это отвлекающий маневр, поскольку отдельные государства-члены и крупные корпоративные покупатели в Европе уже постепенно сокращают закупки российской нефти", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).