МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру четверга ускорили темпы роста с появлением спроса из США с началом там рабочего дня, при этом в целом тренд сохраняется повышательным из-за опасений перебоев поставок и на данных о сокращении нефтяных запасов в Штатах, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснила, зачем Банк России решил понизить ставку

По состоянию на 17.20 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,12%, до 113,48 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 3,07%, до 113,72 доллара.

Ранее днем нефть дорожала менее чем на 1%, но сейчас обороты на рынке выросли за счёт "проснувшихся" брокеров и спекулянтов на Американском континенте.

Нефть в целом продолжает дорожать в последние дни на опасениях вокруг перспектив поставок этого вида сырья, поскольку в странах ЕС рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций Евросоюза предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, пока блокируют его принятие.

Также инвесторы продолжают обращать внимание на макростатистику из США. Днем ранее американское минэнерго сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 мая снизились на 1 миллион баррелей, тогда как аналитики ожидали уменьшение лишь на 0,7 миллиона.