МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром начали немного снижаться в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. В США указали на рекордные доходы России от продажи газа и нефти

По состоянию на 9.13 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,15%, до 113,96 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,16%, до 113,91 доллара.

В пятницу утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после двухдневного роста. За два предыдущих дня нефть марки Brent подорожала на 3,27%, а марки WTI — на 3,89%.

Удорожание "черного золота" происходило в сопровождении выхода статистики о снижении его коммерческих запасов в США, за неделю по 20 мая снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 419,8 миллиона баррелей, хотя при этом эксперты ожидали снижения лишь на 0,7 миллиона баррелей.

Кроме того, рост цен был обусловлен опасениями по поводу дефицита нефти в ожидании сокращения закупок российского сырья некоторыми странами и предприятиями, притом что запрет ЕС на российскую нефть пока не вступил в силу.