МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Азия впервые в апреле стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу, пишет агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков Kpler. В США указали на рекордные доходы России от продажи газа и нефти

"По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу, как крупнейший покупатель (российской нефти — ред.) в прошлом месяце, и в мае этот разрыв увеличится", — пишет агентство.

По словам аналитика Джейн Се (Jane Xie), в совокупности объем нефти из РФ для двух крупнейших покупателей в Азии — Индии и Китая — вырос до рекордного уровня в апреле в основном благодаря увеличению закупок Индии. "Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца", — добавила эксперт.

По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая в воде находилось около 57 миллионов ​​баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO по сравнению с 19 миллионами баррелей нефти марки "Urals" и 5,7 миллионами ​​баррелей нефти ESPO в конце февраля. СМИ: Китай закупит почти всю российскую нефть ESPO в мае

Как пишет Блумберг, рекордный объем российской нефти находится на борту танкеров, большая часть которого направляется в Индию и Китай, поскольку другие страны ограничивают импорт из-за конфликта вокруг Украины. По мнению экспертов, эти страны скупили у России миллионы баррелей из-за выгодных цен.

Транспортировка нефти происходит несмотря на то, что танкеры вынуждены совершать более длительные рейсы из западных портов России в Азию, а не в Европу, при этом путь в один конец в Китай обычно занимает около двух месяцев.