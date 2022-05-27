МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в рамках коррекции в пятницу днем после того, как они росли два дня подряд, свидетельствуют данные торгов. Блумберг: Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

По состоянию на 14.40 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,66%, до 113,42 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 113,22 доллара.

В пятницу днем стоимость нефти снижается в рамках коррекции после двухдневного роста. За два дня нефть марки Brent подорожала на 3,27%, а марки WTI — почти на 4%.

Рост нефтяных котировок был вызван рядом причин. Так, к подорожанию привела публикация статистики о снижении коммерческих запасов "черного золота" в США. За неделю запасы снизились на 1 миллион баррелей, хотя эксперты ожидали снижения всего на 0,7 миллиона баррелей.

Кроме того, увеличение стоимости объясняется волнениями трейдеров по поводу возникновения дефицита нефти в связи с тем, что некоторые страны и предприятия уже сокращают закупки российской нефти, хотя запрет ЕС на этот вид сырья пока не вступил в силу.