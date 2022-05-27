МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране, сообщает агентство Bloomberg.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за ковидных запретов, в результате чего страна не может закупать достаточно топлива.

"Шри-Ланка получает российскую нефть, которую она будет использовать для производства топлива, поскольку обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего топлива: от бензина до дизельного", — говорится в сообщении агентства.

Председатель нефтеперерабатывающего завода Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджесингхе рассказал в интервью, что российская нефть сорта Siberian Light будет перерабатываться на этом заводе. Поставка ожидается 28 мая. Виджесингхе также отметил, что нефть Siberian Light — это один из немногих сортов, который может перерабатывать завод.

В сообщении уточняется, что завод простаивал на протяжении более чем двух месяцев.