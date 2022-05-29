МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила телеканалу MSNBC, что Евросоюз "вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин не заработал еще больше". Об этом сообщает RT. Хаависто: Финляндия не видит проблем в отказе от нефти и газа из России

Комментируя это высказывание, глава "Роскосмоса" написал в своем Telegram: "Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше".