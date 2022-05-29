МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что для прекращения боевых действий на Украине нужно в несколько раз снизить мировые цены на нефть, но пока это не происходит, российский рубль, по его словам, сильнее, чем когда-либо. СМИ: Трамп выплатил штраф в 110 тысяч долларов за "неуважение к суду"

Он утверждает, что дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать "целое состояние".

"Он (рубль) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо…. Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до 30-40 долларов за баррель", — сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Вайоминг.

Он повторил приписываемое Наполеону изречение про деньги. "Россия зарабатывает целое состояние, продавая нефть по этим ценам, и они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего", — сказал Трамп.

Экс-президент поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и сказал, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.

Ранее в мае администрация США объявила, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Данное послабление пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин в Америке выросли до рекордных. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины. По оценке некоторых экспертов, США идут на послабления для нефтяных компаний в части работы с Венесуэлой из-за энергетического кризиса, который они переживают из-за санкций против России.