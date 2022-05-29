МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия в субботу направила правительствам стран-членов Евросоюза предложение, которое предусматривает отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Рогозин высмеял слова Урсулы фон дер Ляйен о покупке российской нефти

Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

"Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу ("Дружба" — ред.), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций", — передает агентство, ссылаясь на неназванных осведомленных собеседников.

По их данным, ЕК в субботу направила правительствам "пересмотренное предложение", которое позволит "пощадить" поставки по трубопроводу "Дружба".

Отмечается, что такое предложение даст Венгрии время для "поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности". Кроме того, оно позволит решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию, говорится в публикации.

Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.