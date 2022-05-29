МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Европейский Союз не будет делать громких заявлений по поводу отказа от идеи эмбарго на российскую нефти, но он может ее "замотать", считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Максим Братерский. Он уточнил, что слишком много европейских стран зависят от российских энергоресурсов. СМИ: Еврокомиссия пощадит поставки газа по "Дружбе" ради согласия Венгрии

Напомним, что в ЕС продолжаются дискуссии по поводу шестого пакета антироссийских санкций, которые предполагают запрет на импорт нефти из России. Против таких мер выступает Венгрия и ряд других европейских государств, для которых отказ от российских поставок окажется тяжелым ударом.

В Евросоюзе уже звучали предложения о том, чтобы принять шестой пакет без нефтяного эмбарго, к обсуждению которого можно будет вернуться позже. Кроме того, по данным агентства Блумберг, ЕС предложил запретить доставляемую по морю нефть из России, чтобы дать Венгрии время для принятия решения, а также решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию.

По словам Братерского, в дискуссии Евросоюза по поводу нового пакета санкций против РФ "время от времени возникают совершенно неожиданные вещи". Эксперт усомнился, что новые предложения Еврокомиссии помогут Венгрии найти какое-либо решение в вопросе поиска альтернативного поставщика энергоресурсов. "По Дунаю там тоже много не провезешь, тем более там экологическое ограничение", — добавил он и добавил, что венгерские заводы давно заточены на российскую тяжелую нефть.

Братерский отметил, что внутри ЕС нет согласия по поводу отказа от российской нефти, как и по многим другим вопросам.

"Споры по поводу российской нефти — это вершина айсберга, все гораздо глубже", — уверен он.

При этом эксперт считает, что "громко отказываться" от запрета на российскую нефть ЕС не будет, но "идею могут замотать".

Экономист назвал постоянное откладывания решения по этому вопросу политической отговоркой: "мы сейчас пока ничего не вводим и откладываем все это на некое неопределенное будущее".

При этом давление на страны, не желающие отказываться от российский поставок, ни к чему не приведет, добавил он.