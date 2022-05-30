МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз вынужден покупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин "не заработал еще больше". Об этом сообщает Lenta.ru. Рогозин высмеял слова Урсулы фон дер Ляйен о покупке российской нефти

Представитель МИД написала: "Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости".