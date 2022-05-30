МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз вынужден покупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин "не заработал еще больше". Об этом сообщает Lenta.ru.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Рогозин высмеял слова Урсулы фон дер Ляйен о покупке российской нефти

Представитель МИД написала: "Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости".