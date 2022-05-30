Захарова высмеяла слова главы Еврокомиссии о "вынужденной" покупке нефти
Захарова высмеяла высказывание Урсулы фон дер Ляйен о "вынужденной" покупке российской нефти
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз вынужден покупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин "не заработал еще больше". Об этом сообщает Lenta.ru.
Представитель МИД написала: "Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости".
https://1prime.ru/oil/20220530/837018229.html
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